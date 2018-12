TV: Tyckte inte att arbetet med förbundet gav något - startade egen organisation: "Föreningar satsar för lite på trygghet för barn"

Louise Hammarbäck Miranda har tidigare arbetat med både Svenska Fotbollförbundet och Uefa med frågor som rör barns rättigheter och integritet.

Men Hammarbäck Miranda tyckte inte det gav resultat, så hon startade i stället själv organisationen Pacs, Protection and action for children’s rights in sports. Just till förmån för idrottande barns rättigheter.

- Jag tycker att föreningar i dag satsar för lite på trygghet och utveckling vad gäller barn inom idrott. Man har värderingar som står på ett papper, exempelvis en policy mot sexuella övergrepp eller en policy för allas lika värde, men i verkligheten arbetar man inte för det, säger hon till TV4-Sporten

Enligt Hammarbäck Miranda gör inte SvFF nog.

- Om man står och säger att alla barn är lika mycket värda och alla barn har rätt att idrotta så är man också för barns rättigheter. Det kan man förtydliga tycker jag.

Sevana Bergström, CSR-ansvarig på förbundet:

- Vi gör mycket och vi har gjort väldigt mycket under de här senaste tre, fyra åren och vi kommer att göra mycket mer i de här frågorna. Vi kommer att tillsätta mycket resurser för att arbeta med de här frågorna i rörelsen, säger hon.

Hur ser du på att de måste starta en ny organisation, utöver det?

- Det kan jag tyvärr inte svara på, det är deras egna känslor och jag ser fram emot att man tar en dialog med mig.

Allsvenska Sirius har valt att börja samarbeta med företaget och man ska också hjälpa till att driva projektet.

- Sirius ska vara en trygg plats för barn som idrottar här. Därför vill vi gärna ha samarbetspartners som hjälper oss med frågor som är vikitiga för oss. Då får vi en kraft och en stuns i det arbete vi gör, säger Cilla Fischer, som är marknadsansvarig i Sirius.

I spelaren ses inslaget om den nya organisationen.