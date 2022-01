Svensk talang har skrivit drömkontrakt: "Mångmiljonär inom något år"

Patrik Gustavsson, 20, gjorde tio mål på 29 matcher för IF Sylvia i ettan norra den gångna säsongen. En prestation som har uppmärksammats av thailändska mästarna BG Pathum United.

Nu är det nämligen klart att Gustavsson lämnar Sylvia och Sverige för just Pathum United, där 20-åringen har skrivit på ett drömkontrakt. För Norrköpings Tidningar berättar forwarden om vad flytten innebär för honom ekonomiskt.

- Jag kommer vara mångmiljonär inom något år, säger Patrik Gustavsson till NT och fortsätter:

- Det är svårt att ta in. Fotbollen är stor här. Störst efter thaiboxningen och faciliteterna slår de allsvenska lagens. Det är ett stort och spännande äventyr. Det var på håret att det inte skulle lösa sig så det är klart att jag är lycklig nu.

Patrik Gustavsson kommer dock att inleda sin sejour i Thailand med en utlåning till Chiangmai FC i landets andradivision. 20-åringens kontrakt med Panthum United är skrivet över tre år.

- För att jag ska kunna ställa om och acklimatisera mig. Halva säsongen återstår så det finns tid att komma till rätta, säger Gustavsson, som kommer bo i Bangkok, till NT.

Enligt NT:s uppgifter betalade Pathum United 300 000 kronor för att köpa loss svensken från Sylvia. Gustavsson värvades till Norrköping-klubben från Åtvidabergs FF inför säsongen 2021.

CMFC Official: Patrik Gustavsson is the 5th confirmed new player for 2nd leg. He is a 20-year old striker who played for IF Sylvia in last season.



Read More: ▶️ https://t.co/fxqD5ujvks#FearNoOne⁣⁣⁣⁣

⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣#ฮักเน่อกึ๊ดเติงหา⁣⁣⁣⁣#ChiangmaiFC#ChiangmaiIsBlue💙 pic.twitter.com/ke8DOftUKx