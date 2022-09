Taktikkollen: Andrine Stolsmo Hegerberg - central mittfältare eller vänsterytter?

Andrine Stolsmo Hegerberg är en central mittfältare som spelar i damallsvenska BK Häcken. Hon har spelat i hela sex Europeiska ligor genom åren efter att hon gjorde sin proffessionella debut hemma i Norge i klubben Kolbotn som sextonåring. Sen dess har hon spelat i Frauen Bundesliga (Turbine Potsdam), Damallsvenskan (Kopparbergs/Göteborgs FC), Women’s Super League (Birmingham), D1 Féminine (Paris St Germain) och Serie A Femminile (AS Roma).

Hegerberg återvände till Sverige och signade för BK Häcken efter en korsbandsskada som hon oturligt nog ådrog sig i Italien under sin tid i Roma.

29-åringen har stor erfarenhet av europeisk klubbfotboll och på meritlistan finns också 25 landskamper med Norge. Hegerberg stack inte under stolen med att flytten till Häcken skulle resultera i speltid och utveckling för att ta sig tillbaka till landslaget med EM i somras som det stora målet.

Även om hon inte blev vald av dåvarande förbundskapten Martin Sjögren, är Hegerberg fortfarande tydlig med att landslagsfotboll är något hon fortfarande ser som en stor motivation.

Vad andra säger om Hegerberg

Hegerberg är gäst i Fotbollskanalens podcast, Their Pitch och för att få en bild av norskan har vi pratat med David Parker som var huvudtränare i Birmingham när Hegerberg spelade där. Han säger följande när han ombeds att beskriva henne:

"Allt med Andrine är klass. Från hur hon presterade på planen, den talangfulla spelaren till den härliga personligheten hon hade och har på och utanför planen. På den tiden var damfotbollen fortfarande på uppgång till att bli 100 % professionell men Andrine var redan professionell uti fingerspetsarna. Hon var kanske ung då, men det gjorde det hela med Andrine bara ännu mer imponerande. Jag vet att det här kom från hennes familj och sättet hon växte upp på, för hennes familj var fantastiska personer som stöttade henne i ambitionerna om att bli bättre hela tiden och nå sina mål."

Vänsterkant

Hegerberg har sedan hon anslöt till Häcken varit in och ut ur huvudtränare Robert Vilahamns startelva och använts på lite olika sätt. Men den sista tiden och trenden har nog ändå varit ganska tydlig; vänsterkant i anfallet i en 4-2-3-1 uppställning.

När man tittar i fotbollsanalysplattformen PlaymakerAi, är det rätt enkelt att se, från både jämförelser med de spelare Hegerberg konkurrerar med, att hon har en mer defensiv profil som torde passa rätt bra in på Häckens centrala mittmält. Den nedanstående spindeln visar mätvärden från säsongen 2022 och jämför Hegerberg med den genomsnittliga centrala mittfältaren i ligan.

Vilahamns val på det sentrala tvåmannamittfältet är de svenska landslagsspelarna Filippa Curmark och Elin Rubensson. Marika Bergman-Lundin är den andra mittfältaren som brukar byta av bland andra Rubensson. Häcken ligger just nu på en fjärdeplats i den damallsvenska tabellen och det här kan inte ses som annat än en "missräkning" från Göteborgslaget från Hisingen.

ANNONS

BK Häcken nu och då

Vad som är intressant är att Häcken har mindre boll den här såsongen jämfört med säsongen 2021. Förra säsongen hade Häcken bollen 61,5 % i genomsnitt per match och samma siffra den här säsongen är något lägre; 58,15 %. Man släpper också in fler mål: 0,84 per 90 minuter spelade mot 2021 då man släppte in 0,59 mål.

Som vanligt är det viktigt att poängtera att det här inte är hela bilden sammantaget när det kommer till ett lags prestation och resultat men det är ändå intressant att när en jämförelse med Hegerberg görs med Curmark, Rubensson och Bergman-Lundin, är det rätt uppenbart att norska är starkare i xT preventeted (alltså; Hegerberg är bättre på att stoppa xt (Expected Threat) från motståndarna samt att hon snittar över, både sina lagkamrater och genomsnittet i ligan på de mätvärden som kan vara bra för en central mittfältare att ligga högt i.