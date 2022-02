Taktikkollen: Dansk tacklingsskicklighet och bollsäkerhet

Rikke Sevecke är en dansk back som har spelat i det danska landslaget sedan 2016 när hon gjorde sin debut i Algarve Cup i en match mot Island den 4 mars.

Sevecke har spelat 36 landskamper för det danska A-landslaget och hon har också hunnit med att göra 4 mål. Sin nuvarande klubb, Everton FC, anslöt hon till sommaren 2020 efter en säsong i Frankrikes Division 1 Féminine där hon spelade för FC Fleury. Seveckes kontrakt med “the Toffees” sträcker sig till sommaren 2022. Innan sessionen i Frankrike och nu i England etablerade hon sig som en toppspelare i Danmark under sin tid i Bröndby IF i Gjensidige Kvindelige.

Sevecke har spelat sig igenom alla ungdomlandslag i Danmark; från U16 to U23.

Vem är fotbollsspelaren Rikke Sevecke? Vad har hon för egenskaper och vad kan hon bidra med i ett lag?

Sedan Sevecke lämnade Danmark för att spela fotboll utomlands har hon haft en stabil utveckling. Nyligen var hon, tillsammans med Pernille Harder och Signe Bruun, nominerad till priset som “Årets spelare” 2021 i Danmark.

Danmarks landslagstränare Lars Søndergaard beskriver Sevecke så här:

- Rikke är en bra back allround. Hon har farten och styrkan, både i luften och på marken. Hon har en bra pssningsfot som hon kan använda i korta och långa uppspel. Fast hon kan spela på båda sidorna som ytterback, tycker jag att hennes bästa position är som mittback. Hon har en stor potential, men flör att fortsätta utvecklas behöver hon arbeta med sin ledarskapsförmåga.

Sevecke har ofta använts i Danmarks trebackslinje där man oftast spelar i formationen 3-4-3. Hon spelar på den högra sidan i landslaget, men i Everton har man sett henne spela ytterback i en fyrbacklinje på båda sidorna. Det som är intressant om man tittar på siffrorna i tweeten under är att även om hon är en naturligt högerfotad, kan hon använda båda fötterna nästan lika bra.

FA WSL two footed passers:



Method: Judged by number of touches player take before they make a pass with the right or left foot.



•Lia Wälti very comfortable passing with either feet.

•Rikke Sevecke good with both feet.

•Kirsty Hanson is underrated.



Feedback appreciated!! pic.twitter.com/8Qaxr3liP8