Taktikkollen: Hedvig Lindahl - målvakten som bidrar till snabba kontringar

Hedvig Lindahl, målvakt i Sveriges landslag och fram till nu i den spanska storklubben Atletico Madrid, är veckans poddgäst i Their Pitch. 25 januari 2002 i en match mot England gjorde hon sin landslagsdebut i Sveriges seniorlandslag. Den matchen blev det en vinst för Sverige med 5-0.

Fram till idag har Lindahl samlat ihop 183 landskamper på sin meritlista och sedan 2005 har hon varit given mellan stolparna i landslaget. Lindahl har spelat alla mästerskap sedan dess, men i EM 2013 fick hon sitta med på bänken i och med att hon precis hade tagit sig tillbaka från en korsbandsskada. VM-silver 2003, VM-brons 2011 och 2019 samt OS-silver 2016 och 2021 finns på CV’t efter åren i landslaget. Hon har blivit årets målvakt i Sverige 2004, 2005, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 men också vunnit Diamantbollen 2015 och 2016.

I Sverige har Lindahl spelat i damallsvenskan för klubbar som Malmö FF, Linköping FC, Kopparbergs/Göteborgs FC (idag BK Häcken) samt Kristianstads DFF. 2015 skrev hon på för Chelsea FC och flyttade till London för fem framgångsrika år som såg henne ta dubbeln (ligatiteln och FA-cupen) två gånger, 2015/16 samt 2017/18. Därefter blev det en säsong i den tyska storklubben Vfl Wolfsburg, där dubbeln också bärgades efter ligavinst och cupvinst, innan hon inför säsongen 2020/21 skrev på ett tvåårskontrakt med Atletico Madrid i Spanien. Den största meriten Lindahl tar med sig från det spanska huvudstadslaget är en titel i Supercupen (Super Copa Feminina) där Atletico sensationellt för slut ut FC Barcelona i semifinalen och vann finalen med 3-0 mot Levante.

- Hedvig är en person som brinner för allas lika värde och har ett stort hjärta för de utsatta i samhället och hela världen. Hon kommer ofta med idéer på hur man ändra/förbättra allt möjligt så att det blir till det bättre, en nytänkande människa. Något som jag avundas hos Hedvig är hennes passion och intresse för andra människor, för att lära känna dem på riktigt liksom.

- Vi har vandrat en lång väg tillsammans i landslaget och kämpat för bättre förutsättningar tillsammans. Hon och jag har delar en förståelse för varandras familjeliv som ingen annan gör i landslaget tror jag och hon är en person jag uppskattar väldigt mycket.

Så säger Nilla Fischer, landslagskompis och vän om Hedvig Lindahl.

Lindahls styrkor

Trots sparsamt med speltid i klubblagen de senaste åren har Lindahl fortsatt varit Peter Gerhardssons givna val som förstemålvakt i mästerskap. Med sin erfarenhet och den höga kvalitet Lindahl fortsatt visar i sitt spel har hon bidragit till Sveriges framgångar genom åren.

I guiden How To Stop Sweden, som lanserades i samband med att Sveriges matchtröja från Adidas släpptes står följande att läsa om Lindahl:

"Hedvig Lindahl bidrar med säkerhet till det svenska landslaget med sin förmåga att stoppa bollarna under de mest kritiska ögonblicken under en match. Men hon är också nyckeln till många av Sveriges kontringar, när hon kastar eller sparkar bollen långt upp till anfallarna.

Därför bör motståndarna alltid vara redo att stänga ytorna för Sveriges anfallaren högt uppe i planen när Lindahl vinner bollen".

Sveriges landslag har tre målvakter som alla har meriter, som på pappret, hade varit nog för att vara förstavalet i vilken startelva som helst och Lindahl konkurrerar nu för att behålla sin startplats mot Jennifer Falk, sedan många år förstemålvakt i BK Häcken (förut Kopparbergs/Göteborgs FC) men också i Jitex BK och Zécira Mušović, många år med damallsvenska FC Rosengård som nu spelar i Chelsea FC.

Vad säger TransferLab?

Den "moderna" målvakten beskrivs numer ofta som någon som måste kunna vara mer delaktig i uppbyggnaden i spelet och interagera mer med sin backlinje gällande passningsspelet.

I scoutingplattformen TransferLab, rankar Lindahl högt, på 95:e percentilen, i målvaktsprofilen - ball playing. Detta i jämförelse med alla andra målvakter i den spanska ligan Primera Iberdrola, sett till de senaste 12 månaderna. .

Hennes styrkor enligt TransferLab ligger främst i det korta passningsspelet men också i interceptions. Lindahl återfinns på den 87:e percentilen i det korta passningsspelet och på den 97:e gällande interceptions (tagande av boll/bollstopp). Det ger henne förutsättningar för att agera snabbt, som beskrivningen av henne styrka i How To Stop Sweden ger; att sätta igång spelet snabbt.

Slutkläm Lindahl har fått stora hyllningar efter sina, bokstavligt talat, matchavgörande räddningar under de senaste mästerskapen hon har spelat med Sverige; inte minst med tanke på de straffräddningar hon har gjort. Det är svårt att glömma hur hon under åttondelsfinalen i VM i Frankrike, räddade Janine Beckies straff som bidrog till att Sverige vann över Kanada med 1-0 och tog sig vidare i turneringen. I årets upplaga av Algarve Cup, gjorde hon också det hon sa att hon ångrade efter den snöpliga förlusten av OS-finalen mot samma lag, när hon

steg fram till straffpunkten och slog den avgörande straffen mot Italien som gav Sverige vinsten i Algarve.

.@hedvig_lindahl on Instagram: "The shock of scoring your 1st @svenskfotboll goal, 20 years after your debut! When you give in to those striker dreams of yours & forget you're a GK."



Today, she scored a pen, then saved one to seal the Algarve Cup. 🇸🇪💪🥳pic.twitter.com/eAb7nwH2xl