Taktikkollen: “Jag skulle beskriva mig själv som en åtta”

23-åringen har redan hunnit med att spela 96 A-landskamper sen debuten och har bidragit med 14 mål. På CV:t finns också två VM och två OS där Fleming har ett brons från OS 2016 och ett guld från OS i Tokyo 2021. Hon hade en stor del i guldmedaljen, där hon var en av straffläggarna som sänkte Sverige i finalen.

Fleming anslöt till sin nuvarande klubb, Chelsea FC, inför säsongen 2020/21 och hon skrev på för Londonklubben efter att ha spelat collegefotboll på UCLA Bruins där hon också studerade till ingenjör.

Sedan hon kom till Chelsea har hon inte bara vunnit ett OS-guld med Canada, hon har också vunnit fyra titlar med Londonlaget; Community Shield, ligatiteln i Women’s Super League, ligacupen Continental Cup och FA-cupen.

Med det i åtanke är det inte svårt att förstår varför Jessie Fleming vann priset som “Årets spelare” 2021 i Kanada.

Vem är då fotbollsspelaren Jessie Fleming? Vad är hennes egenskaper och vad bidrar hon med till klubblag och landslag?

Zecira Musovic, Chelsea

- En spelare med en liten kropp men kanske med en av de största hjärnorna jag har spelat med. Med sin spelförståelse och finess gör hon sin omgivning bättre och är en spelare som arbetar otroligt hårt i det tysta, offensivt såväl som defensivt. Jessie har i mina ögon växt mycket det senaste året, både på och utanför plan. Från mitt perspektiv på planen ser jag hur betydelsefull hon är i lagets prestationer. Hennes ödmjukhet är från en annan planet. Vem fan tar inte med sin guldmedalj från OS hem till laget? Sen att hon är svag för skandinavier är alltid ett plus!

Janine Beckie, Kanada

- Jessie är en av de smartaste, mest taktiskt bra spelare jag någonsin har spelat med. Sättet hon tänker fotboll syns tydligt i hennes spelsätt. Hon är en smidig, mycket skicklig och kunnig mittfältare som är i centrum för kreativiteten i alla lag hon spelar i. Hon har ett öga för hur man gör mål och hur man skapar målchanserna för sina lagkamrater. Utanför planen är hon en av de snällaste själar jag någonsin träffat, en otrolig och lojal vän och en fantastisk lagkamrat.

Fleming är en väldigt flexibel spelare som kan användas i alla positioner på mittfältet. I Chelsea har hon spelat forward i ett tremannaanfall men också använts mer defensivt på mittfältet i en roll som åtta. Den här säsongen har Chelsea spelat i både en 3-4-3 formation men på sistone har Emma Hayes gått tillbaka till den succébetonade 4-4-2 formationen som användes förra säsongen.

I det här avsnittet av podcasten Their Pitch, beskriver hon sig själv som en åtta i det traditionella numeriska fotbollssystemet.

-Jag ser inte mig själva som en tia men heller inte som en sexa. Jag tror att jag är den typen av spelare som kan springa från box till box och knyta samman vår backlinje med vårt anfall. Detta oavsett om det handlar om att spela igenom eller bakom motståndarnas backlinje eller om det handlar om att vända och kunna spela kombinationsspel för att kunna leverera en bra pass till någon som kan göra en assist, eller att jag får en assist eller att jag till slut gör mål själv. Generellt är jag nog någon typ av länk mellan mina lagkamrater på planen.

Kanada byter formationer mellan 4-3-3 eller 4-3-1-2 där Fleming kan spela en ganska fri roll beroende på vem som spelar bredvid henne på mittfältet. Den hårt arbetande mittfältaren syns ofta till på de centrala delarna på planen. I klipper nedan syns ett exempel på Flemings kvaliteter att hålla kvar och täcka bollen när hon är satt under press av flera motståndare.

🇨🇦 🍁 Jessie Fleming shows the US players what Fran Kirby and Pernille Harder have taught her in training about dominating the midfield. 🔥👀 pic.twitter.com/W8L9W6L6CG