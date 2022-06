Their Pitch EM special - feat. Willie Kirk

Willie är skotte och har tränat Hibernian L.F.C hemma i Skottland, Bristol City i WSL och innan han blev tränare för Everton arbetade han med Casey Stoney som assisterande tränare i Manchester United. Efter att han lämnade Everton i höstas har han jobbat med det engelska U18-landslaget.

Their Pitch som under året har haft en lång rad av några av världens bästa spelare på gästlistan kommer under EM att skifta fokus från spelarintervjuer till att analysera spelare, prata inför och efter matcher tillsammans Willie Kirk och andra specialinbjudna gäster Vill du ta del av fotbollsanalys på högsta nivå är Their Pitch podden du ska lyssna på under Sveriges (förhoppningsvis) väg till Wembley och finalen.

- I en tid där damfotbollen är större än någonsin och växer som aldrig förr är jag mycket glad över att få vara en del av Their Pitch under EM. Vi kommer att analysera matcherna som ska spelas, när de har spelats och fotbollsspelarna som kommer att skina som de stora stjärnor de är ute på arenorna runt om i England, säger Willie Kirk.

- Det är en stor ära att få göra Their Pitch med en så stor profil inom damfotbollen som Willie Kirk. Förhoppningsvis kommer de som lyssnar att få lära sig massor om fotboll ur ett internationellt perspektiv från någon som arbetar professionellt inom sporten, säger Mia Eriksson, journalist på Fotbollskanalen och en av programledarna för podden.

I första avsnittet inför EM kommer journalisten Tom Garry från The Telegraph och fotbollsdataanalytiker Jesper Haglöf på PlayMakerAI tillsammans med Willie Kirk att prata om grupperna, Sveriges chanser att vinna, kommer den att “komma hem” till England, Jespers simulerade resultat om hur EM går samt att vi testar Willies och Toms kunskap om det svenska landslaget i ett quiz. Det och mycket mer såklart!

Their Pitchs Mia Eriksson kommer att styra podden under EM och självklart kommer Amanda Zaza att hoppa in och delta i ett och annat avsnitt också.