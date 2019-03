Anklagades för attacker med rakblad - stängs nu av på livstid

Helgens möte mellan Amed SK och Sakaryaspor i den turkiska tredjeligan blev uppmärksammat världen över efter att ett klipp spreds på hemmalagets Mansur Calar. Mittfältaren gick runt och stack sina motståndare med ett "vasst objekt", enligt vissa turkiska medier var det någon form av rakblad.

Flera spelare i Sakaryaspor lade efter matchen upp bilder i sociala medier på skärsår som de fått på kroppen efter att Calar hade gått till attack.

Nu meddelar det turkiska fotbollsförbundet på sin hemsida att 33-årige Calar får ett stenhårt straff. Mittfältaren stängs av i fyra år och får böta knappt 43 000 kronor. Alla straff på över tre år betyder livstids straff i Turkiet, vilket innebär att Calar inte tillåts att spela i landet igen.

Amed-spelarna Muhlis Ystemi och Muhammed Ali Ozdemir stängs även de av, dock "bara" i fem respektiva fyra matcher. Även de se stängs av för "attacker på rivaliserande lags tränare".

Även Sakaryaspors Serkan Odabasoglu stängs av i fem matcher för samma förseelse.

Amed SK straffas också med en match inför tomma läktarna.



Tevfik Köse, Dilaver Güçlü, Hacı Ömer Doğru and Ferhat Yazgan have pressed charges against Çalar and shared photos of the injuries they sustained



