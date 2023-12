Besiktas krisdrag - portar fem spelare från A-truppen

Den turkiska storklubben Besiktas, som så sent som under 2021 vann Süper Lig, har inte fått en önskvärd start på den här säsongen. Besiktas är i dagsläget på femte plats med 14 poäng upp till rivalerna Fenerbahce och Galatasaray i toppen av tabellen, och föll även i helgen mot just Fenerbahce med 1-3 hemma i ligan.

Nu agerar Besiktas stenhård och stänger av fem spelare från A-truppen - Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal och Jean Onana - för "dålig prestation" och "inkompatibilitet inom laget".

Besiktas ger vidare inte besked om när spelarna får vara en del av A-truppen igen.

Aboubakar anslöt i vintras till Besiktas, och är den här säsongen noterad för elva mål och tre assist på 22 matcher. Han är därmed lagets bäste målskytt den här säsongen.

Bailly kom i sin tur från Manchester United i somras och är noterad för åtta framträdanden. Rosier har svarat för 21 matcher, medan Ghezzal har gjort tolv matcher och Onana tio matcher den här säsongen.

Besiktas är, utöver de tunga resultaten i ligan, jumbo i sin grupp i Europa Conference League. Besiktas har en poäng efter fem matcher och är borta från slutspel.