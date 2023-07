Mata bekräftar - lämnar Galatasaray

Förre Chelsea- och Manchester United-mittfältaren Juan Mata, 35, skrev inför den gångna säsongen på för Galatasaray och stod för tre mål och en assist på 16 ligamatcher när den turkiska storklubben vann Süper Lig.

Nu meddelar Mata att han lämnar Galatasaray - efter ett år i Turkiet.

"Jag är inte ledsen över att det tagit slut, jag är glad över att det har hänt", skriver han bland annat på Twitter och fortsätter:

"Jag är så stolt över att för alltid få vara en del av den här familjen. Atmosfären som ni (supportrarna) skapar på vår arena och våra bortamatcher är oöverträffad. Det känns alltid som vi spelar hemma, och ni är utan tvekan några av de bästa supportrarna i världen. Tack för all kärlek ni har gett mig och min familj överallt, på gatorna, på arenan, på träningsplanen. Ni är unika och viktiga för klubben. Jag önskar er lyckliga stunder, vilket ni förtjänar, och jag kommer aldrig glömma er".

Mata får nu se sig om efter en ny klubbadress.

