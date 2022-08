Officiellt: Alli lämnar Everton - går på lån till Besiktas

Tidigare engelske landslagsspelaren Dele Alli har under senaste åren haft det lite tuffare och lämnade i vintras Tottenham för att få fart på karriären i Everton. Så har det inte riktigt blivit, och därmed går han nu åter vidare i sin karriär.

Everton meddelar under torsdagen att 26-åringen går på lån till den turkiska storklubben Besiktas över den här säsongen. Alli anslöt sent under onsdagen till Istanbul och tog då bilder med supportrar vid sin ankomst.

Alli blev i höst noterad för två matcher med Everton i Premier League, och stod förra säsongen för elva matcher med klubben i den engelska högstaligan.

Besiktas slutade förra säsongen på sjätte plats i Süper Lig.