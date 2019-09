Stort bråk - agent vill försätta Zengin i konkurs

Tidigare Hammarby-spelaren Erkan Zengin, 34, tillhör sedan förra sommaren Fatih Karagümrük i Turkiet. I år är spelaren noterad för fyra matcher i turkiska andraligan, men hamnar nu i fokus för annat än det han gjort på planen.

Aftonbladet rapporterar att Svenska Fotbollförbundets skiljenämnd i april 2018 meddelade att Zengin är skyldig agenten Patrick Mörk 2,8 miljoner kronor. Zengin ville däremot inte betala pengarna och enligt Aftonbladet kunde kronofogden driva in 40 069 kronor innan Zengin därefter gjorde sig av med alla utmätbara tillgångar.

Zengin och Mörk började samarbeta under 2009 och skrev under 2014 ett nytt kontrakt, där Mörk, enligt Aftonbladet, skulle ha rätt till sju procent av spelarens grundbruttolön, samt sign on-bonus. Zengin skrev sedan under vintern 2015 på ett kontrakt över tre år med Trabzonspor med bruttolönen 47,1 miljoner kronor och stannade i klubben fram till att kontraktet upphörde i augusti 2017. Då skulle han, enligt Aftonbladet, ha fått in 33,1 miljoner kronor i bruttolön. Men Mörk fick aldrig ta del av pengarna.

Zengin menar å sin sida att avtalet mellan honom och agenten hävdes muntligt i november 2014 mellan hans pappa Yilmaz Zengin och Mörk. Detta då han inte tycker att Mörk hade en roll i övergången till Trabzsonspor, samtidigt som nettolönen då var på 15,1 miljoner kronor. Trots det fick Mörk rätt av SvFF:s skiljenämnd som meddelade att Zengin är skyldig att betala agenten "245 130,45 euro jämte ränta".

Aftonbladet rapporterar vidare att Zengin, enligt gåvobrev inkommet till Södertörns tingsrätt i februari 2018, har överlåtit en fastighet i Norsborg till närstående. En förhandling var också planerad i Södertörns tingsrätt om konkursmålet, som Mörk vill driva igenom, och skulle äga rum den 25 september, men ställdes in, då Zengin inte blev delgiven. Tingsrätten har inte fått tag i spelaren och nu kommer rätten, enligt Aftonbladet, att försöka nå spelaren via ambassaden i Ankara, Turkiet.

Mörk vill inte kommentera ärendet för tidningen.