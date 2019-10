Andersson straffsumpare mot Bayern München

Landslagsanfallaren Sebastian Andersson har i år imponerat med tre mål på åtta ligamatcher under sin debutsäsong med Union Berlin i Bundesliga. Under söndagskvällen kunde svensken ha gjort sitt fjärde mål för säsongen mot Bayern München, men brände en straff vid 2-0-underläge tidigt i första halvlek och blev sedan i den 66:e minuten utbytt.

Bayern ledde med 2-0 efter mål av Benjamin Pavard och Robert Lewandowski, som blev hitorisk som förste spelare att göra mål i nio av säsongens nio första matcher. Det såg också ut att bli slutresultatet, men i den 86:e minuten reducerade Sebastian Polter, som ersatte Andersson, från straffpunkten till 2-1.

Union Berlin är därmed nu på 15:e-plats i ligatabellen, medan Bayern München toppar Bundesliga.

