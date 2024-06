BADER: Så väntas Kompany agera i Bayern - kan vara till fördel för svenskduo

Vad kan vi förvänta oss av Bayerns försvar under Kompany?

Vi lär få se ett betydligt kompaktare försvar framöver från Bayern Münchens sida. De senaste åren har det som bekant läckt som ett såll, trots de dyra investeringarna i de Ligt, Kim och dessförinnan Upamecano. Den stora frågan är vilken duo som Vincent Kompany kommer satsa på. Innan belgarens intåg lutade mycket åt att Upamecano skulle säljas då han inte riktigt har hittat rätt i Bayern under sina år i klubben. Men nu sägs det att Kompany är ett fan av fransmannen, så det återstår att se hur Kompany formerar sitt försvar. Oavsett vad kommer det läggas mycket kraft på att få ihop en sammansvetsad försvarslinje.

Vilka nya drag offensivt kommer vi kunna se i Bayern?

Under Thomas Tuchel fick vi se ett mer kontringsorienterat Bayern München. Med Kompany på bänken lär det bli ett mer dominant offensivt spel från FCB:s håll. Mycket talar för att den lovande Mathys Tel kommer få mer utrymme under den nya tränaren. Bredvid honom lär Musiala ha en fortsatt viktig roll och längst fram kommer Kane fortsätta stå för målen. Däremot finns det frågetecken kring vem som ska lira bredvid dessa herrar. Kingsley Coman, Serge Gnabry och Leroy Sané har alla kontrakt som löper ut snart. Den sistnämnde sägs dock förlänga. Coman och Gnabry ska enligt tysk media vara försäljningskandidater om rätt pris trillar in i mailboxen.

Kommer Kompany behöva rucka på sin spelidé och i sådana fall hur?

Jag tror inte att Kompany kommer rucka på sin spelidé - tvärtom, han kommer kunna leva ut sin spelidé mer än någonsin tidigare. Under hans tid i Burnley fick vi se hur han stod för en makalös säsong i Championship. Han fortsatte på den inslagna vägen i Premier League, men då spelarmaterialet inte riktigt höll för den sortens nivån så gick det inte. I Bayern har han dock resurser som han aldrig tidigare har haft under sin tränarkarriär. Jag tror att Kompany kan blomstra i München, om det vill sig väl.

Vilka spelare väntas passa in i Kompanys filosofi?

Detta är en väldigt intressant fråga. Bayern står just nu inför ett vägskäl, vilket den sportsligt ansvarige Eberl också har nämnt. Klubben genomför i detta nu en spelarinventering. Knappt någon sitter säkert, men de som gör det är följande:

Manuel Neuer

Aleksander Pavlovic

Jamal Musiala

Mathys Tel

Thomas Müller

Harry Kane

Resten kan säljas för rätt pris. Det är också en otrolig möjlighet för Kompany att få bygga upp ett nytt starkt och framförallt hungrigt Bayern München med Eberl och sportchefen Freund.

Hur beskrivs Kompanys ledarstil?

Det jag har hört och sett är att han en tränare som är tydlig med vad han vill. Han är inte rädd att höja rösten. Det han framförallt också är känd för är att han pushar unga lovande spelare, vilket just Bayern München vill göra mer av framöver. Bayern har ett uttalat mål och det är att få igenom fler spelare genom akademin till A-laget, likt Pavlovic och Vinlöf det senaste året. En annan tydlig markör till att Kompany kommer satsa på den egna akademin är att den före detta U19 huvudtränaren, René Maric, är en av Kompanys nya assisterande tränare. Något som talar gott för Jonah Kusi-Asare som har tränat och spelat under Maric denna vår.

Något som Kompany också tar in i sin ledarstil är hans spelarerfarenhet. Belgaren har ju en fin karriär i ryggen vilket lär hjälpa honom när han jobbar med spelare. Hans aura sägs osa av självsäkerhet och trygghet, vilket kommer smitta av sig på sin spelartrupp.