Bayern München gav på måndagen besked om att tyske mittbacken Niklas Süle har testat positivt för coronaviruset. Mittbacken är därmed numera i karantän.

25-åringen är den här säsongen noterad för nio framträdanden och riskerar nu att missa en eller flera matcher. Bayern ställs på tisdag mot Red Bull Salzburg borta i Champions League-gruppspelet och på lördag väntar Borussia Dortmund borta i Bundesliga.

Niklas Süle, 25, has tested positive for COVID-19. The FC Bayern München defender is currently at home in quarantine. He is doing well. pic.twitter.com/pU4KtmV7Lq