Bayern München har vunnit tyska Bundesliga nio år i rad och befinner sig i en bra position för att ta sin tionde raka ligatitel till våren. 1-0-segern hemma mot nästjumbon Arminia Bielefeld, där svenske landslagsmannen Joakim Nilsson spelade 90 minuter i mittförsvaret, innebär att Bayern toppar tabellen en poäng före Borussia Dortmund efter 13 omgångar.

Efter kraftig dominans från Bayern tog hemmalaget också ledningen när Leroy Sané vackert placerade in 1-0 efter 71 minuters spel. Det blev också matchens sista mål i en tillställning där slutresultatet onekligen var i underkant.

Sanés fullträff betyder att Bayern nu har gjort hela 102 mål i Bundesliga under kalenderåret 2021, vilket är nytt rekord för den tyska högstaligan. Tidigare delade Bayern rekordet med FC Köln, som gjorde 101 ligamål under 1977.

Nästa helg väntar en tidig seriefinal när Bayern gästar Dortmund på Signal Iduna Park under lördagskvällen.

