Bernd Hölzenbein död - blev 78 år gammal

Eintracht Frankfurt meddelar under tisdagen att klubbikonen Bernd Hölzenbein är död. Den tidigare spelaren blev 78 år gammal.

"Det är en ledsam dag för Eintracht Frankfurt. En stor legendar har lämnat oss. Bernd Hölzenbein dog i måndags, och blev 78 år gammal", skriver Frankfurt.

Hölzenbein gjorde över 400 matcher med Frankfurt mellan 1967 och 1981, samt 40 A-landskamper med Västtyskland. Han var även med och vann VM 1974. Med Frankfurt vann han Uefa-cupen 1980, samt tre tyska cuptitlar.

It's a sad day for Eintracht Frankfurt. A great legend has left us.



Bernd Hölzenbein, passed away on Monday at the age of 78, surrounded by his family. 🖤 pic.twitter.com/FtKNp9WIaB