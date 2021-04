Borussia Dortmunds Youssoufa Moukoko, 16, spås en lysande framtid och under årets säsong har forwarden noterats för tre mål på 14 matcher i Bundesliga.

I mars spelade Moukoko U21-EM med Tyskland och där åkte han på en fotskada som nu gör att han missar resten av säsongen, meddelar Dortmund.

"Bli frisk snart, YM", skriver klubben på Twitter.

Youssoufa Moukoko will be sidelined for the remainder of the season with a ligament injury in his foot.



