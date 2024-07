Beskedet: Hadzikadunic stannar i Hamburg

Dennis Hadzikadunic lämnade Malmö FF för ryska Rostov under sommaren 2018. Tiden i Ryssland har dock präglats av Rysslands invasion av Ukraina, vilket har gjort att mittbacken har spenderat de senaste säsongerna på lån i Mallorca och Hamburg när spelare i ryska klubbar har haft möjlighet att pausa sina kontrakt.

Efter ett halvår på lån i Mallorca lånades Hadzikadunic ut till Hamburg under sommaren 2023. Där blev det allt mer speltid under säsongens gång och på sistone har det rapporterats om att HSV vill behålla svensk-bosniern och under måndagen kom det definitiva beskedet.

Under måndagen meddelade Hamburg att man förlänger Hadzikadunic lån med ytterligare en säsong. Detta möjliggörs av att Fifa har beslutat att möjligheten för spelare i ryska klubbar att pausa sina kontrakt fortsatt kommer att finnas.

Annons

- Jag ville verkligen spela för HSV ett år till eftersom jag verkligen känner mig hemma här nu. Vi har bra kvalitet i truppen, ett starkt tränarteam och ett perfekt fungerande lag. Tillsammans som grupp vill vi definitivt bli framgångsrika och jag är därför väldigt glad över att få fortsätta vara en del av HSV, säger Hadzikadunic på klubbens webbplats.

Malmö-födde Hadzikadunic valde 2020 bort spel för det svenska landslaget för att representera Bosnien och Hercegovina. Där har det sedan blivit 28 landskamper för 25-åringen.Det nuvarande avtalet med Rostov sträcker sig till sommaren 2026.