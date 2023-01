Bild-journalist: Det talar för och emot att Elanga går till Dortmund

Anthony Elanga, 20, har fått sparsam speltid i Manchester United den här säsongen och den senaste tiden har det cirkulerat en hel del flyttrykten kring svensken.

Under en längre tid har det hetaste spåret varit Everton, krislaget har uppgetts vilja låna in Elanga. Men i veckan har Dortmund sagts visa intresse för ytterforwarden och häromdagen uppgav trovärdige transferjournalisten Fabrizio Romano att den tyska giganten undersökt möjligheten att låna in Elanga - som ska vara öppen för en flytt. Enligt Romano ligger bollen i Manchester Uniteds händer. Tidigare har det påståtts att storklubben inte vill låna ut Elanga på grund av forwardsbrist, men efter inlåningen av Wout Weghorst kan läget ha förändrats.

Så, kan det bli en flytt till Dortmund för Elanga? Här pekar Sport Bild-journalisten Yannick Hüber ut vad som talar för och emot att Elanga hamnar i Bundesliga-sexan.

- Dortmund letar efter spelare på ytterforwardspositionen eftersom nyförvärvet Karim Adeyemi inte har slagit igenom som man hade hoppats på. Även Donyell Malen, som kom till klubben sommaren 2021 för stora pengar (30 miljoner euro), har varit en flopp. Under vinteruppehållet har de (spelarna) fått tydliga direktiv av tränaren Adi Terzic att de måste jobba hårdare under träningarna. Därför har det blivit en form av nödläge på den positionen. Dortmund bevakar marknaden regelbundet och har då fått upp ögonen för Elanga, säger Hüber till Fotbollskanalen.

Hur ser det aktuella läget ut mellan Dortmund och Elanga?

- Enligt våra uppgifter (Bild) finns det i nuläget ingen direkt dialog mellan Elanga och Dortmund. Dortmund tycker att Elanga är en högintressant spelare - snabb, dribblingsstark och med fin potential. Han skulle rent teoretiskt passa bra in i Dortmund, säger Hüber och fortsätter:

- Med tanke på att Elanga har tappat sin startplats i Manchester United så vore det nog också intressant för spelaren, men i dagsläget har Dortmund inte möjligheten att finanserna en sådan flytt. Det betyder att en annan spelare först måste säljas. Det är också ett allmänt problem i Dortmund, att det finns spelare som inte får speltid men som har oerhört höga löner, exempelvis Emre Can, Thorgan Hazard och Nico Schulz. Först när en av de säljs har Dortmund möjlighet att finanserna en flytt.

Är en flytt också aktuell i sommar om det inte blir av i vinter?

- Om någon av de tidigare nämnda går så skulle ett lån plus köpoption vara en möjlighet. Detta skulle jag verkligen inte utesluta i sommar, men det beror också på hur utvecklingen ser ut för Adeyemi och Malen. Om det då fortfarande finns ett behov så är det definitivt aktuellt, men det är fortfarande mycket oklarheter i Dortmund, säger Sport Bild-journalisten och fortsätter:

- Just nu är det åtta utgående kontrakt, bland annat med ledargestalterna Marco Reus och Mats Hummels. BVB ställer sig frågan hur man vill bygga framåt. Sedan är det också oklart hur mycket en spelare som Jude Bellingham med största sannolikhet säljs för när han lämnar. Det är dessutom inte klart ännu om Dortmund spelar Champions League nästa säsong. Därför är allt fortfarande väldigt osäkert, men man ska inte utesluta att en sådan spelare som Elanga kan komma. De tycker som sagt att han är väldigt intressant.

Elanga har den här säsongen gjort 18 tävlingsframträdanden för Manchester United. Hans kontrakt med klubben sträcker sig till sommaren 2026.

Elanga har endast tillhört och spelat för Manchester United under sin seniorkarriär.