Bundesliga återupptas - nu hoppas Rolfö på samma beslut på damsidan: "Trygg med att det kickar igång"

Från och med den 16 maj spelas det fotboll på högsta nivå i Tyskland igen. Tysklands förbundskansler Angela Merkel gav under onsdagen grönt ljus för matchspel igen under andra halvan av maj och under torsdagen spikades bland annat schemat för återstarten med fem matcher, lördagen den 16 maj, i den tyska högstaligan, Bundesliga, på herrsidan.

Men ännu är inget beslut taget om ett datum för återstart i den tyska högstaligan på damsidan, där ett antal svenska landslagsspelare håller till, däribland Fridolina Rolfö i storklubben och serieledaren Wolfsburg.

Rolfö tror dock att det framöver kommer att komma ett liknande beslut för Bundesliga på damsidan, som det som redan kommit för ligan på herrsidan.

- Jag tror att det kommer tas ett beslut på damsidan också. Jag tror att vi kommer att få mer information i dag eller i morgon om hur det ser ut, så jag hoppas att det tas ett beslut så snart som möjligt, men vi får helt enkelt se, säger hon till Fotbollskanalen.

Rolfö har inte hört så mycket om hur diskussionerna gått gällande damligan, men förväntar sig få mer information så snart det är möjligt.

- Jag har ingen information, men nu gick politikerna ut i går med hur det ser ut för Bundesliga-herrarna och vad gäller damerna vet jag inte så mycket. Jag kommer att få mer information inom kort om hur vårt upplägg blir. Jag tror att det kommer att vara individuellt beroende på hur det ser ut i klubbar och sådär. Vi får helt enkelt avvakta och se, men det känns som att tysk fotboll är positiv till att köra igång med fotbollen, så det är kul att det känns som att det närmar sig, säger hon.

Rolfö har tidigare både varit hemma i Sverige och i karantän i Tyskland, men tränar nu med övriga spelare i den tyska storklubben.

- Vi tränar i grupper, vilket känns skönt. Jag är glad över att få vara på fotbollsplanen igen. Det ser lite olika ut runt om i Europa med att alla inte har kommit tillbaka, men jag är glad över att få kunna vara med mina lagkamrater och i det här fallet i mindre grupper.

Vad betyder det att åtminstone vara tillbaka i träning igen?

- Det betyder jättemycket. Vi hade några veckor, där vi inte var på plats och då fick man jobba med mycket egen träning, löpning, styrka och sådär. Nu är det skönt att få känna på bollen och komma in i det tempot. Det betyder jättemycket för oss och framför allt om saker och ting börjar närma sig, som att spela matcher.

Känns det konstigt att träna och eventuellt spela matcher när det händer så mycket som det gör i världen med att människor far illa och sådär?

- Egentligen inte. Det är en speciell situation för alla. I vårt arbete umgås man och har restriktioner, precis som på vanliga arbeten. Människor som är på sina kontor behöver jobba och det är samma för oss på fotbollsplanen. Vi har fördelen att kunna vara utomhus och i det här fallet håller vi avstånd och får inte gå in i närkamper och hela den biten. Jag tycker att de är duktiga på att följa reglerna och se hur man kan hitta lösningar och försöka få den dagliga träningen att fungera i de här tiderna.

Rolfö ser därmed fram emot att möjligen snart få spela viktiga matcher igen. Wolfsburg toppar bland annat den tyska högstaligan och är dessutom i kvartsfinal i Champions League.

- Man längtar såklart jättemycket. Det har varit en lång tid utan matchning, men å andra sidan har mycket annat också blivit stoppat på grund av coronaviruset. Fotbollen är viktig utifrån mitt perspektiv, men från ett samhällsperspektiv är det viktigare att tänka på hur samhället mår. Men det känns som att de satt säkerheten i första hand och därmed känner jag mig trygg med att det kickar igång på det sättet som de har valt att göra det.

I Wolfsburg spelar även Rolfös svenska landslagskamrater Hedvig Lindahl och Madelen Janogy, medan Amanda Ilestedt håller till i Bayern München och Antonia Göransson i Bayer Leverkusen. Hanna Glas skrev även nyligen på för Bayern München.