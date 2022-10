Därför ökar våldet kring tysk fotboll: "Det vore en väldigt oroande utveckling"

När bengalerna kastades in från Union Berlin-klacken och smällarna dånade i Malmö förra veckan förstärkte det bilden av ett växande problem på tyska läktare. Under säsongsinledningens knappa två månader har tyska lag redan varit involverade i ett flertal läktarskandaler, framför allt när de spelat i Europa.

Värst var scenerna under Europa Conference League-matchen mellan franska OGC Nice och 1. FC Köln, där huliganer drabbade samman inne på Allianz Riviera-stadion. Oroligheter kantade också Champions League-mötet i en annan sydfransk stad, när Olympique de Marseille tog emot Eintracht Frankfurt och en gästande supporter fångades på bild med armen utsträckt i en Hitlerhälsning.

Inrikespolitiskt regerar en koalition mellan socialdemokrater, liberaler och gröna sedan förra årets val i Tyskland, samtidigt som högerradikala Alternative für Deutschland etablerat sig i parlamentet.

Det senare partiets åsikter har också fått fäste på tyska fotbollsläktare. När St. Pauli och dess anhang av antifascistiska supportrar gästade Hansa Rostock tidigare i höstas möttes de av en banderoll med homofobiska budskap.

Journalisten Felix Tamsut på Deutsche Welle pekar på flera orsaker som lett fram till de senaste månadernas oroligheter. Publikrestriktionerna under pandemin är en. Adderingen av en tredje europeisk turnering är en annan och innebär fler fotbollsmatcher än tidigare, och fler möjligheter för rivalmöten ultrassupportrar emellan på kontinenten.

- Om man tar exemplet Union så vet man ur en supporterkulturell aspekt att ultras- och huliganscenen i Sverige är relativt välkänd. Det faktumet att Union får mäta sig med rivaler, om man så vill, bidrar till detta, säger Felix Tamsut till Fotbollskanalen.

Han menar att vissa ultrasgrupper börjat dras åt det våldsromantiska hållet samtidigt som det blivit populärare med vänskapsband mellan huliganfirmor i Europa. Enligt Tamsut är dessa band också den största anledningen till oroligheterna i Nice och Malmö.

På Stadion i Malmö hängde en Hertha Berlin-flagga nedanför MFF-klacken och stack i ögonen på Union-fansen. Till Rivieran hade huliganer från PSG- och Borussia Dortmundled tagit sig för att slåss mot Nice våldsverkare.

Tamsut säger att andelen "hardcorefans", mestadels huliganer, som professionaliserar våldsinslaget ökar i Tyskland. Den gemytliga öldrickaren med jeansjackan full av ditsydda klubbmärken är inte längre representativ för tyska supportrar.

- Fram till nu var det något som utspelades i mitten av skogen eller någonstans där folk inte brydde sig. Två huligangrupperna mot varandra är något alla kan fördöma, men det påverkar heller inte någon som inte är inblandad - ingen brydde sig. Men deras inflytande håller väldigt långsamt på att öka. Under pandemin såg vi att många av dem blandade sig in i, säg, "ultras mot coronarestriktioner", och jag tror att detta nätverk bidragit till incidenterna de senaste veckorna. Jag antar att det fortsätter under kommande veckor, fast jag tror att det är dömt att gå ner vid något tillfälle, säger han.

Vilken acceptans våldet får spelar en viktig roll för om trenden ska brytas. Tamsut menar att tyska ultras i stora drag inte är våldsamma, och hittills har de haft mest att säga till om på läktaren. Undersökningar visar att det fortfarande är väldigt säkert att gå på fotboll i Tyskland.

Oroar utvecklingen dig? Att myten om tysk supporterkultur kan slås sönder?

- Jag skulle inte säga att jag är orolig för stunden. Jag är en supporter själv och går regelbundet på matcher varje helg, ibland oftare än så. Men jag vet att ultras kommer ha kontrollen över läktaren, och just nu representerar de en väldigt annorlunda form av supporterkultur. Samtidigt, utvecklingen som kan ske över kommande månader eller år kan leda till att det ändras. Här och nu kan jag inte se det hända, det är väldigt mycket som ska till för att det händer framöver.

Tamsut fortsätter:

- Skulle det bli fallet vore det en väldigt oroande utveckling av flera skäl. De våldsamma inslagen, de politiska strömmarna i huliganscenen som är känd för att vara mycket mer högerorienterad politiskt än ultrasscenen i Tyskland... Det återstår att se var detta leder, men föreställningen att det kan hända oroar definitivt. De som är ansvariga för observationen för dessa saker, som socialarbetare inom fotbollen, vänsterorienterade ultras och andra grupper, måste vara medvetna om utvecklingen. Den kan påverka framtiden för tysk supporterkultur på många, många sätt, och inte nödvändigtvis på ett snyggt sådant.