Dortmund en seger från ligatiteln - efter Hallers uppvisning

Nu är Bayern Münchens tioåriga dominans i Bundesliga påväg att få ett slut.

Åtminstone är det nära efter att Borussia Dortmund besegrat Augsburg med 3-0. Sebastien Haller stod för två mål i den seger som skickar upp "Der BVB" i ligatopp med endast en omång kvar att spela.

Efter en mållös första halvlek kom det förlösande 1-0-målet för Dortmund under inledningen av den andra halvleken. Haller tog vara på ett misstag i Augsburg-försvaret och skickade in ledningsmålet. Det blev starten på en kross under den andra halvleken och Julian Brandt avslutade målskyttet.

Nu leder Borussia Dortmund Bundesliga med två poäng men det krävs allra mest troligt seger för "BVB" i sista omgången. Bayern München har bättre målskillnad och ställs i sista omgången borta mot Köln.

För Dortmund väntar ett hemmamöte med Mainz där tre poäng garanterar ligatiteln. Något som skulle innebära klubbens första ligatitel sedan säsongen 2011/2012.