Dortmund saknar fyra stjärnor till Tottenham-mötet

Tottenham har tunga avbräck inför Champions League-åttondelen mot Borussia Dortmund då både Harry Kane och Dele Alli saknas. Men även i bortalaget är det flera tunga pjäser som missar onsdagens match.

Dortmund meddelade under tisdagen att Marco Reus, som väntat, inte reser med till London då han har en lårskada. Dessutom missar Julian Weigl, influensa, Lukasz Piszczek, fotskada och Paco Alcacer, inflammerad axel, onsdagens match.

