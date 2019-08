Drömdebut för Lindahl - höll nollan i Wolfsburgs storseger: "Underbar upplevelse"

Tidigare i sommar blev Hedvig Lindahl klar för spel i tyska Wolfsburg. Under onsdagen gjorde hon debut för sin nya klubb – och det blev succé direkt.

I träningsmatchen mot Arsenal höll Lindahl nollan när Wolfsburg vann med hela 3-0.

Lindahl själv skriver såhär om sin debut på Twitter:

"Vilken underbar upplevelse att få spela med det här fantastiska laget. Jag är glad och tacksam för att ha debuterat med en seger med Wolfsburg.".

What a lovely experience to play with this great team. Happy and thankful to have made my debut while winning with @VfLWob_Frauen for the first time. Thank you @ArsenalWFC for a good game and good luck in @BarclaysFAWSL. https://t.co/vGPE3rVWQ0