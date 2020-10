Efter 43 landskamper - avslutar landslagskarriären vid 30 års ålder

Kölns lagkapten Jonas Hector, 30, gjorde under hösten 2014 debut för Tysklands A-landslag och har sedan dess representerat landslaget i två mästerskap, EM 2016 och VM 2018. 30-åringen har totalt gjort tre mål på 43 A-landskamper, men kommer framöver inte att spela med landslaget. Det meddelar nu Köln och det tyska fotbollsförbundet.

Hector, som under senaste åren inte fått särskilt mycket speltid i landslaget, tackar nu för sig av "personliga skäl" och gjorde därmed sin sista match med landslaget den 19 november i fjol, då han stod för två assist i 6-1-segern mot Nordirland i EM-kvalet.

- Vi har stor respekt för Jonas beslut. Att ta det här steget frivilligt visar hur rak och modig vår kapten är. Alla vi i Köln är stolta över att hans starka prestationer genom åren har tagit honom till landslaget, där han blev en permanent del i Jogi Löws lag, säger Kölns vd Horst Heldt i en kommentar på klubbens hemsida.

Hector har under hela sin seniorkarriär, på elitnivå, tillhört Köln. Den här säsongen är han noterad för ett mål och en assist på tre matcher i Tyskland.

