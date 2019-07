Eintracht Frankfurt ytterst nära förstärkning - mittback ska genomgå läkarundersökning

Eintracht Frankfurt har sålt Sebastian Haller och Luka Jovic för stora summor under sommaren. Nu har klubben snart gjort klart med ett nyförvärv. Bundesliga-klubben skriver på Twitter att mittbacken Martin Hinteregger, som spelade i Eintracht under våren på lån från Augsburg, ska genomgå obligatorisk läkarundersökning. Enligt Eintracht Frankfurt återstår bara detaljer innan övergången är i hamn.

Den 26-årige österrikaren har tidigare i sin karriär representerat Mönchengladbach och Red Bull Salzburg. Han har också gjort 41 landskamper för Österrike.

Eintracht Frankfurt and @FCAugsburgEN are on the verge of agreeing terms for the transfer of Martin #Hinteregger, with just a few minor details still open! #SGE https://t.co/9L3uk5O9Jr