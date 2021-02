Forsberg bakom segermålet i Leipzigs galna vändning

Bayern München besegrade Köln med 5-1 tidigare under lördagen. Det satte press på RB Leipzig att vinna hemma mot Borussia Mönchengladbach för att hänga med i toppen.

Oscar Wendt startade för gästerna medan Emil Forsberg inledde på bänken för hemmalaget efter att ha missat senaste månaden med en knäskada.

Mönchengladbach fick straff redan efter fyra minuter när Dayot Upamecano tryckte till Breel Embolo lite väl bryskt i ryggen nere vid kortlinjen. Jonas Hofmann slog en halvdan straff, lågt i mitten av målet, men bollen gick ändå i nät via fingrarna på Leipzig-målvakten Gulasci. Marcus Thuram nickade sedan in 0-2 knappa kvarten senare - ett resultat som stod sig in till halvtidsvilan.

Leipzig skulle dock komma tillbaka. Elva minuter in i andra halvlek reducerade Christopher Nkunku efter ett lågt inspel från vänster. Tio minuter senare kom kvitteringen när Yusuf Poulsen prickade rätt med ett lågt distansskott som gick stolpe in.

Emil Forsberg fick hoppa in med kvarten kvar, vid ställningen 2-2, och var nära att presentera sig direkt för Leipzig. Svensken slog en fantastisk frispark från 25 meter som Yann Sommer styrde upp i ribban med en jätteräddning. Det var Forsbergs första bolltouch i matchen.

Länge såg matchen ut att sluta oavgjort, men på stopptid lyckades Leipzig fullborda vändningen från 0-2 till 3-2. Forsberg spelade fram bollen till Nkunku som prickade pannan på Alexander Sørloth. Norrmannen nickade bollen i nät och säkrade tre blytunga poäng i toppstriden.