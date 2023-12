Forsberg efter avskedet: "Jag är lite arg"

Svenske landslagsstjärnan Emil Forsberg, 32, tog under tisdagen farväl av RB Leipzig, då han gjorde sin sista match mot Werder Bremen (1-1) på bortaplan i Bundesliga, innan han i vinter lämnar för New York Red Bulls i MLS.

Forsberg startade, och blev utbytt efter 63 minuter i den oavgjorda matchen.

- Jag är lite arg, jag ville vinna i dag (läs i tisdags). Vi hade spelet under kontroll, men Bremen bytte bra. Det var svårt att spela här, de gjorde det bra. Vi saknade lite slutgiltig beslutsamhet. I slutändan blev det 1-1, och vi har 33 poäng efter 16 matcher under första halvan av säsongen - det är ganska bra. Jag tänkte inte alls på att säga hejdå, jag ville bara verkligen vinna den här matchen och gå in i vinteruppehållet med en vinst, säger han enligt den tyska tidningen Leipziger Volkszeitung.

När det kommer till ett lite lättsammare ämne om vad han kommer att sakna mest med Tyskland är han tydlig.

- Schnitzlarna i Tyskland är riktigt goda, säger han enligt SportBild.

Forsberg blev noterad för 71 mål och 68 assist på 325 matcher med Leipzig.