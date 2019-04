Forsberg skadad - utanför Leipzigs trupp till cupen

Emil Forsberg har tidigare dragits med besvär i ena ljumsken och tidigare under säsongen fått stå över ett stort antal matcher på grund av problemen.

Under den senaste landslagssamlingen lämnade Forsberg efter mötet med Rumänien. Förbundet uppgav att det berodde på en skadekänning, samtidigt som Aftonbladet i sin tur rapporterade om att det berott på missnöje från Forsbergs sida.

Forsberg spelade sedan från start och gjorde mål bara ett par dagar senare då Leipzig krossade Hertha Berlin – men då klubben på tisdagen ställdes mot Augsburg tvingades svensken åter stå över

”Emil Forsberg och Tyler Adams missar kvällens match på grund av lårskador”, skriver klubbens officiella konto på Twitter.

Matchen pågår.

⚠️ Emil #Forsberg and @tyler_adams14 miss out tonight due to adductor injuries.



