Glädjebeskedet: Davies skada inte allvarlig - kan spela VM

Oroväckande bilder kablades ut när Bayern München besegrade Hertha Berlin med 3-2 i lördags. Stjärnbacken Alphonso Davies tog sig då för baksida lår och tvingades bryta matchen, två veckor innan VM i Qatar.

Nu kommer dock lugnande besked för Davies - och Kanada.

Bayern München meddelar att 22-åringen kommer att missa de två kommande Bundesliga-matcherna, men hans medverkan i VM är inte i fara. Därmed kan Kanada, som förbereder sig för sitt andra världsmästerskap någonsin, dra en lättnadens suck då man inte blir utan sin största stjärna.

Kanada möter Belgien i VM-premiär 23 november. Övriga lag i gruppen är Marocko och Kroatien.

