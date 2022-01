Haaland känner sig pressad inför flytten: "Vill bara spela"

Erling Haaland är ett av de hetaste namnen i fotbollseuropa och mycket tyder på att norrmannen kommer byta klubb i sommar. Efter Borussia Dortmunds seger över Freiburg får Haaland frågan hur han klarar av att fokusera på spelet när det skrivs mycket om hans framtid i medier.

- Senaste halvåret har jag valt att inte säga något alls av respekt för Dortmund. Jag har inte heller velat att andra här i världen snackar, men nu börjar jag känna att klubben pressar mig att få fart på saker, säger han.

Utöver det som skrivs i medier, som norrmannen tvingats vänja sig vid, känner han nu också att Dortmund vill se honom ta ett beslut så snabbt som möjligt.

- Klubben börjar lägga press på mig men jag får bara ta det. Jag har valt att inte säga något av respekt för klubben och supportrarna och ha fullt fokus på fotbollen men nu säger det sig själv att det börjar bli press från klubben, så det är väl på tiden att sätta fart på saker.

Stjärnskottet delar med sig av att pressen är så pass jobbig för honom att det kan innebära att han tar ett stressat beslut på grund av pressen han känner från Dortmund.

- Det är det (var han spelar nästa säsong) de vill ha svar på så det betyder att saker måste hända. Jag har sagt att jag vill fokusera på fotbollen, om man har andra saker i huvudet blir det svårare men nu är det dags att sätta fart, säger han.

Viaplay: När skulle du ta ett beslut, om du inte kände att du blev pressad?

- Inte nu i alla fall. Nu är vi en tuff period med många matcher så jag skulle egentligen bara vilja spela fotboll, men det kan jag inte göra nu, säger han.

