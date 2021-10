Haalands budskap till fansen - mitt i skadeperioden

Erling Haaland, 21, dras med muskelproblem och har missat Borussia Dortmunds två senaste matcher. Nu meddelar anfallsstjärnan att han missar lördagens Bundesliga-möte med Augsburg.

"Kära BVB-fans. Jag kan inte spela i morgon. Jag är skadad men jag kommer tillbaka snart. Heja BVB", skriver Haaland på Twitter.

Nu kommer uppgifter om att Erling Haaland även kan komma att missa Norges kommande VM-kvalmatcher. Det är den norske tv-profilen Jan Aage Fjørtoft som uppger att 21-åringen har en till två veckor kvar av rehab innan hans skada är läkt, vilket skulle betyda att han missar landslagssamlingen.

Erling Haaland har gjort elva mål och fyra assist på åtta matcher i Dortmund-tröjan den här säsongen.

