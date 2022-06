Här landar Mané i München - förväntas slutföra övergången inom kort

Sadio Mané kommer allt närmare än övergång till Bayern München.

Kort efter finalförlusten i Champions League gjorde Sadio Mané det klart att han ville lämna Liverpool. Nu talar allt för att han kommer att presenteras för Bayern München inom de närmsta dagarna.

Enligt Sky-journalisten Florian Plettenberg har Mané nu landat i München. På tisdagsförmiddagen publicerade Plettenberg en video på sociala medier, där han påstår sig ha fångat 30-åringens ankomst.

Transferjournalisten Fabrizio Romano hävdar kommer den officiella presentationen ske under onsdagen. Affären uppges kosta Bayern München 32 miljoner euro (motsvarande cirka 340 miljoner kronor) med klausuler som kan göra att affären stiger till 41 miljoner euro (cirka 435 miljoner kronor).

Sadio Mané uppges redan ha skrivit på ett treårskontrakt.

Update #Mané: 11.26 am. Welcome to Munich, Sadio Mané! @SkySports pic.twitter.com/kacHh5vKng