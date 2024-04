Keita stängs av - uppges lämna i sommar

Tidigare Liverpool-mittfältaren Naby Keita, numera i Werder Bremen, är i blåsväder i Tyskland. I söndags var han i grunden en del av Bremens matchtrupp till bortamötet med Bayer Leverkusen i Bundesliga, men valde att inte åka med övriga i laget - efter att han fått reda på att han skulle inleda på bänken. Den tyska tidningen Bild benämnde händelsen som en "skandal", och klubbledningen gav löfte om att agera.

- Efter att Naby Keita fick reda på att han inte skulle spela från start bestämde han sig för att inte gå på bussen utan åkte hem i stället, sa fotbollschefen Clemens Fritz enligt Bild.

- Vi kommer att prata med Keïta och hans representanter i morgon (läs måndag) om konsekvenserna och hur vi går vidare, fortsatte han.

Nu meddelar Bremen att Keita stängs av under den resterande delen av säsongen, samtidigt som spelaren har fått "rejäla böter". Han får träna med laget, men inte spela match.

Enligt tyska tidningarna Bild och Weser-Kurier kommer Bremen och Keita gå skilda vägar i sommar, då de väntas förhandla fram en lösning om att bryta kontraktet.

Keita skrev nyligen följande på Instagram om helgens händelse:

"Jag har aldrig haft några disciplinära problem och jag har alltid försökt uppträda exemplariskt. Jag kommer därför inte att acceptera att någon förstör min image", skriver han.

Keita anslöt till Bremen från Liverpool inför den här säsongen, och är så här långt noterad för fem matcher, då han har slitit med stora skadeproblem. I Liverpool hade han också skadebekymmer, och gjorde totalt sett 129 matcher.

Naby Keïta has been suspended until the end of the season.



The club have also given the midfielder a substantial fine. The 28-year-old will continue to train with the team, but will not make an appearance on the pitch for #Werder. pic.twitter.com/uDsCoWllQG