Knocken: Wolfsburg krossade Bayern med 6-0(!)

Gasen i botten för Wolfsburg redan från start. Och aldrig lättade man på trycket – chans efter chans uppenbarade sig och en efter en hittade bollarna in i nätet.

Första redan efter åtta minuter. Svenja Huth gjorde sin spelare och dundrade vackert in bollen i krysset. Formstarka Tabea Waßmuth lossande det först i den 39:e minuten – en rejäl bjudning från Bayern nådde anfallaren som säkert vinklade in bollen till 3–0.

I den 75:e minuten byttes svenska Rebecka Blomqvist in och i den 77:e minuten utmanade hon först Hanna Glas innan hon spelade fram till Alexandra Popp som kunde nicka in bollen. Men det skulle inte sluta där. Vargarna hade ännu mer i sig, och först tryckte Lena Oberdorf in 5-0. Innan Ewa Pajor i den sista matchminuten kunde sätta slutresultatet 6-0.

Senast Wolfsburg vann med 6-0 mot Bayern var i ett av mötena under säsongen 2018/19. Sedan dess har det inte blivit så här stora siffror mellan de två storlagen. Wolfsburg är nu fyra poäng före Bayern i tabellen och har med största sannolikhet säkrat titeln.