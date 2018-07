Leverkusen-stjärnan kollapsade på planen - klubben ger lugnande besked

Det var i träningsmatchen mot Wuppertaler SV från fjärdedivisionen som Bayer Leverkusens stjärna Karim Bellarabi plötsligt föll ihop på planen. Mittfältaren hade bytts ut i halvtid, men i början av andra halvlek så utspelade sig de otäcka scenerna.

Bellarabi kollapsade vid sidlinjen och fick snabbt hjälp av Leverkusens stab. Stjärnan fick föras till sjukhus och klubben uppdaterade senare med att 28-åringen kollapsat på grund av utmattning.

Bellarabi fick föras till sjukhus där han spenderade natten för observation, men redan under tisdagskvällen kom lugnande besked.

"Karim mår bättre", skriver klubben.

Karim is doing well and has received the all-clear from the medical staff, but will remain in the hospital overnight for observation.



Thanks again for your concern and all of your well wishes! 🙏