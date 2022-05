Lewandowski: "Mycket möjligt att det var min sista Bayern-match"

Robert Lewandowski, 33, avslutade Bundesliga-säsongen med ett mål i 2-2-matchen borta mot Wolfsburg under lördagskvällen. Bayern München-forwarden stannade därmed på 35 mål på 34 ligamatcher, vilket gav honom skytteligatiteln för femte året i rad.

Samtidigt har Lewandowski ryktats bort från Bayern, framför allt till Barcelona, inför sommarens transferfönster. Och när polacken mötte pressen efter säsongens sista match var han öppen med att det kan bli en flytt redan i sommar.

- Det är mycket möjligt att det här var min sista match för Bayern. Jag kan inte säga det till 100 procent, men det kan ha varit min sista. Vi vill hitta den bästa lösningen för mig och klubben, säger Lewandowski till polska Viaplay.

33-åringens kontrakt med Bayern löper ut nästa sommar och så sent som i går, fredag, slog klubbpresidenten Herbert Hainer fast att Lewandowski kommer fullfölja sitt kontrakt. Det uttalandet har spelaren själv alltså gått ut och sagt emot.

Robert Lewandowski: "It's very possible that this was my last game for Bayern. I cannot say that at 100%, but it may have been (my last). We want to find the best solution for me and for the club" [@viaplaysportpl] pic.twitter.com/LHvcTqNPt5