Lewandowski visar upp imponerande siffror efter vinsten mot Union

Under söndagen ställdes Bayern München mot Union Berlin på bortaplan. Då tog Robert Lewandowski tillfället i akt att göra mål, och förlänga en makalös svit.

Polacken gav sitt lag ledningen fem minuter före paus. Laget fick straffspark efter att Union Berlins Neven Subotic sparkat ner Leon Goretzka. Från elva meter var sedan Lewandowski iskall och gjorde 1-0.

Det var inte ett helt betydelselöst mål för anfallaren. I och med det har han gjort 40 tävlingsmål, det vill säga fullträffat i samtliga tävlingar han medverkat i, den här säsongen och därmed blir han den första spelaren i Europas fem största ligor att nå milstolpen spelåret 2019/2020, enligt Bayern München. Dessutom var det här femte säsongen i rad som han gör 40 tävlingsmål, eller fler, enligt statistiktjänsten Opta.

I den andra halvleken fick svenske Sebastian Andersson hoppa in för sitt Union Berlin, men han lyckades inte sätta något större prägel på matchen. I stället kunde Bayern München vinna med 2-0 efter att Benjamin Pavard nickat in en hörna med tio minuter kvar att spela.

- Vi var med från början, även om vi inte visade upp oss från vår bästa sida. Vi är glada över att vi dominerade och vi förtjänade de tre poängen, säger Bayern München-kaptenen Manuel Neuer enligt klubbens Twitterkonto.

Resultatet innebär att Bayern München alltjämt toppar Bundesliga och laget har fyra poäng ner till tvåan Dortmund. Union Berlin å sin sida är ligatolva på 30 poäng.

Startelvor:

Union Berlin: Gikiewicz - Subotic, Schlotterbeck, Hübner - Trimmel, Andrich, Lenz, Promel - Ingvartsen, Bulter - Ujah.

Bayern München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Alcantara - Müller, Goretzka, Gnabry - Lewandowski.

40 - Robert Lewandowski has now scored 40+ goals in all competitions in each of the last five seasons:



15-16 | 42 in 51 apps

16-17 | 43 in 47 apps

17-18 | 41 in 48 apps

18-19 | 40 in 47 apps

19-20 | 40 in 34 apps*



