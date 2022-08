Officiellt: Benjamin Šeško klar för RB Leipzig

Benjamin Šeško har varit ett jagat namn denna sommar. Såväl Chelsea som Manchester United har ryktats vara intresserat av den slovenska anfallstalangen.

Under tisdagsförmiddagen presenterades han dock av RB Leipzig. Den tyska klubben meddelar att man har skrivit ett kontrakt med Šeško till 2028. Anfallaren ansluter dock först nästa säsong till Leipzig.

Benjamin Šeško om flytten till Leipzig:

- Jag är väldigt glad över att ansluta till RB Leipzig 2023 och att övergången nu är bekräftad. RB Leipzig är en av de bästa klubbarna i Tyskland och etablerar sig som en av de bästa i Europa år efter år, säger han till klubbens hemsida.

Leipzigs tekniska direktör Cristopher Vivell om Šeško :

- Benjamin Šeško är en av Europas bästa unga talanger och har en stor potential att bli en av de bästa.

