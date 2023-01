Officiellt: Blind klar för Bayern München

Daley Blind, 32, bröt nyligen sitt kontrakt med Ajax efter en påstådd schism med tränaren Alfred Schreuder, och ryktades till en början vara aktuell för belgiska Royal Antwerp. Men tidigare under torsdagen kom i stället chockuppgifter i nederländsk media om att backen är på väg till Bayern München - och nu är övergången bekräftad.

Bayern meddelar att Blind ansluter till klubben för ett kontrakt över resten av säsongen, och därmed får 32-åringen för första gången i sin karriär chansen att spela i Tyskland.

- Jag ser fram emot att spela här. Vi har den viktigaste delen av säsongen framför oss, där det handlar om titlar - och en klubb som Bayern kan vinna alla titlar. Hungern efter titlar här i klubben var nyckeln till mitt beslut. Jag hoppas att jag kan ta med min erfarenhet för att hjälpa laget. Jag kommer att ge allt för Bayern München, säger han på Bayerns hemsida.

- Vi är glada över att Daley ansluter till vårt lag. Daley är en mångsidig försvarare som kan spela till vänster och i mitten. Han har stor internationell erfarenhet och ledaregenskaper. Jag är säker på att han kommer att hjälpa oss, säger Bayerns sportchef Hasan Salihamidzic på klubbens hemsida.

Blind har tidigare även en bakgrund med spel i Manchester United, och har gjort 99 A-landskamper med Nederländerna. I Qatar-VM spelade han i Nederländernas samtliga matcher när landslaget åkte ut mot Argentina i kvartsfinal.

Servus, Daley 🔴⚪



FC Bayern can announce the signing of defender Daley Blind on a deal till the end of the season.#MiaSanMia