Officiellt: Choupo-Moting förlänger med Bayern

Eric Maxim Choupo-Moting har tillhört Bayern München sedan i höstas och under årets säsong har forwarden noterats för tre mål på 22 Bundesliga-matcher.

Under fredagen meddelar nu Bayern att man förlänger avtalet med Choupo-Moting till 2023.

- FC Bayern är en speciell klubb. Jag är stolt över att vara här. Det är den största klubben i Tyskland och en av de största i världen, säger forwarden i en kommentar.

Bayerns sportchef Hasan Salihamidzic:

- För det första är vi glada över att Choupo kommer stanna hos i ytterligare två år. Han är en väldigt viktig spelare och han förstår sin roll i laget. Han har presterat väldigt bra den senaste säsongen.

Choupo-Moting har utöver spel i Bayern också tillhört klubbar som Paris Saint-Germain, Stoke och Schalke.

🗣️ "FC Bayern is a special club. I'm proud to be here. It's the biggest club in Germany and one of the biggest in the world." ✍️#Choupo2023 #MiaSanMia pic.twitter.com/kcStTktxeK