Officiellt: Dortmund sparkar Rose - efter en säsong

Efter att ha skördat framgångar med RB Salzburg och Borussia Mönchengladbach tog Marco Rose över som ny huvudtränare i Borussia Dortmund inför årets säsong. 45-åringen ledde klubben till en andraplats i Bundesliga, däremot åkte man ut redan i Champions League-gruppspelet.

Det anses inte vara bra nog.

På fredagen meddelar nämligen Dortmund att Rose får sparken efter bara en säsong.

"Borussia Dortmund och tränare Marco Rose avslutar samarbetet. Efter ett intensivt analysmöte i torsdags, med Rose, Watzke (Hans-Joachim, vd), Zorc (Michael, avgående sportchef), Kehl (Sebastian, tillträdande sportchef) och Sammer (Matthias, konsult), har klubben beslutet att gå vidare och ansök Marco Rose lycka till i sitt nästa uppdrag", skriver klubben i ett uttalande.

Hans-Joachim Watze utvecklar:

- Det här är ingen lätt dag för någon av oss eftersom det finns mycket ömsesidig respekt mellan alla parter, och så kommer det att förbli. Men efter en säsong som var otillfredsställande av olika anledningar var vi tvungna att inse att vi inte har fått ut maximalt inom flera områden, säger han till Dortmunds hemsida.

Även de assisterande tränarna Alexander Zickler, René Maric och Patrick Eibenberg lämnar Dortmund. Arbetet med att rekrytera en ny huvudtränare och ledarstab kommer att påbörjas inom kort, skriver klubben.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano är Edin Terzic nära att återvända till Dortmund och ta över som ny huvudtränare.

BVB and Coach Marco Rose end their relationship.



Following an intensive season analysis on Thursday, including Rose, Watzke, Zorc, Kehl, and Sammer, the club has decided to move forward, and wishes Marco Rose the best of luck in his next opportunity 👏 pic.twitter.com/xpz6eBjS8T