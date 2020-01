Officiellt: Emre Can lämnar Juventus - klar för Borussia Dortmund

Emre Can lämnar Juventus efter 18 månader. Tysken är klar för en flytt till Borussia Dortmund, meddelar den tyska klubben.

Emre Can har fått begränsat med speltid i årets Juventus och blev lämnad utanför klubbens Champions League-trupp under hösten. De senaste dagarna har tysken därför ryktats vara nära en flytt och nu är det helt klart.

Borussia Dortmund meddelar att de har värvat in den tyske landslagsmittfältaren. Dortmund har lånat in Can för resten av säsongen och klubben har en option i avtalet som gör att övergången blir permanent om ett antal parametrar uppfylls.

- I Emre Can får vi en tysk landslagsspelare som kan användas i flera försvarspositioner såväl som på mittfältet. Det är en spelare som tar med sig sin teknik och sin fysik utöver hans starka vilja att vinna, säger Dortmunds sportdirektör Michael Zorc till klubbens hemsida.

Dortmund meddelade kort innan Cans ankomst att danske yttern Jacob Bruun Larsen lämnar för spel i Hoffenheim, efter fem år i den tyska storklubben.