Officiellt: Felix Magath tar över Hertha Berlin

Efter 2-0-förlusten mot Borussia Mönchengladbach i lördags fick huvudtränaren Tayfun Korkut sparken av Hertha Berlin, som för tillfället är nästjumbo i Bundesliga.

På söndagskvällen meddelade klubben att det blir Felix Magath som tar över som ny huvudtränare säsongen ut.

- Felix Magaths cv talar för sig själv. Vi har lyckats hitta en tränare som har visat att han har erfarenheten som krävs för att hjälpa oss i den utmanande situation vi befinner oss i, säger sportchef Fredi Bobic till klubbens hemsida.

Felix Magath har en gedigen meritlista och har basat över Hamburg, Nürnberg, Frankfurt, Stuttgart, Bayern München, Schalke 04, Wolfsburg samt Fulham tidigare i karriären. Den 68-årige tyskens senaste uppdrag var i Kina 2017.

Magath har tidigare kritiserats för sin tuff stil och hårda träningsmetoder. Spelare som haft tysken som tränare har vittnat om skräckexempel på lagkamrater som svimmat under fysträning, bland annat.

ℹ️ Felix Magath will take over as head coach of Hertha BSC until the end of the season. #GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/aSE0Z0oVhH