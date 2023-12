Officiellt: Forsberg lämnar Leipzig

Svenske landslagsstjärnan Emil Forsberg, 32, har gjort sitt i den tyska storklubben RB Leipzig - efter nio år i Bundesliga-klubben.

Leipzig meddelar nu att Forsberg lämnar i januari för New York Red Bulls i MLS. Kontraktet är över 2026 med en option om förlängning över 2027.

I Forsbergs sista hemmamatch under lördagen hoppade han in och bjöd på ett mål och en assist mot Hoffenheim, då Leipzig vann med 3-1 i Bundesliga. Han blev även hyllad av supportrar på läktarplats - både under matchen och efteråt. Direkt inpå slutsignalen fick han dessutom kramar av lagkamrater och ledare.

- Det är sådana här stunder man drömmer om. Jag är så glad över att jag fick sluta på det här sättet på min arena efter nio fantastiska år. Jag är så, så glad. Det är svårt att sätta ord på det. Jag är stolt över att ha varit en del av den här klubben med alla supportrar och den här staden. Jag är glad, säger Forsberg efteråt i Viaplays sändning och fortsätter:

- Det är väldigt känslosamt, och killarna väntar på mig nu (för att hylla honom), så jag måste gå. Det har varit en ära med nio år i Bundesliga, som är en fantastisk liga. Jag vill tacka alla mina lagkamrater, och klubben för den här fantastiska resan, men vi har fortfarande en match kvar som vi behöver vinna. Men självklart känns det fantastiskt över att vara här hemma med alla supportrar.

På Leipzigs hemsida säger han även följande om avskedet:

- Jag har haft nio fantastiska år i RB Leipzig och det har varit en otrolig resa. Leipzig blev vårt andra hem och det kommer inte att förändras. Jag har tillbringat mer än en fjärdedel av mitt liv i den här fantastiska staden och i den här speciella klubben, och allt jag har upplevt här kommer inte att glömmas bort, säger han och fortsätter:

- Jag kom till Leipzig som ung och hade uppenbarligen stora drömmar. Det faktum att ett antal av de blivit verklighet är fantastiskt. Vi har gått upp till Bundesliga, spelat många matcher i Champions League och vunnit två tyska cuptitlar och en supercuptitel under de senaste två åren. Det har varit så många underbara stunder och upplevelser som jag aldrig kommer att glömma.

- Jag skulle vilja ta chansen att säga tack till alla i klubben. Tack till personalen, laget och framför allt våra fans. De har stöttat mig fullt ut från min första dag här. Vi har varit fantastiska tillsammans genom åren, även om det har varit svårt ibland. Det finns inget viktigare för mig än stödet och uppskattningen jag har fått från fansen.

- Jag ska nu prova på något annat och vi är glada över att flytta till New York. Trots det kommer vi verkligen att sakna Leipzig. Jag har alltid sagt att jag älskar fansen, den här klubben och den här staden, och det kommer inte att förändras.

Forsbergs sista match med Leipzig är mot Werder Bremen borta den 19 december i Bundesliga. Leipzig är på tredje plats i ligan.

RB Leipzigs sportchef Rouven Schröder:

- I Emil Forsberg tappar vi en otrolig person och fotbollsspelare, som har åstadkommit så mycket med RB Leipzig sedan 2015. Hans historia är otrolig och inte en så vanlig sådan i dag inom professionell fotboll. Emil kom till en andradivisionsklubb som en talangfull yngling och lämnar nu ett Champions League-lag som en av Bundesligas största stjärnor, säger han på Leipzigs hemsida och fortsätter:

- Emil har hjälpt till att forma en hel era i RB Leipzig, både på och utanför planen. Att han är så högt ansedd av alla här, av sina lagkamrater och framför allt av fansen visar vilken fantastisk kille Emil är. Hans namn kommer alltid att vara synonymt med RB Leipzig och framgångssagan här. Vi kan bara säga tack för allt han har gjort för oss och folket i Leipzig.

New York Red Bulls sportchef Jochen Schneider:

- Vi är väldigt glada över att få in en spelare av Emils kaliber till vår klubb. Den mängd erfarenhet han har av Europa kommer att innebära ett bra tillskott till vår spelartrupp. Vi är tacksamma över stödet från Red Bull Soccer. Den här övergången visar upp Red Bulls filosofi om högintensiv och offensiv fotboll och kraften i vårt ekosystem med flera klubbar som gynnar vår klubb, säger han på klubbens hemsida.

Enligt den svenska tidningen Aftonbladet är övergångssumman på runt 50 miljoner kronor. Forsbergs nya kontrakt är, enligt tidningen, över tre plus ett år och är värt 60 miljoner kronor per år. Enligt tidningen kan Forsberg till och med få runt 350 miljoner kronor - med optionsåret och om olika prestationsbaserade bonusar slår in under kontraktstiden.

Forsberg har genom åren gjort 71 mål och 69 assist på 324 matcher med Leipzig. Han har varit med och vunnit två tyska cuptitlar och en tysk supercuptitel.

New York Red Bulls slutade i år på åttonde plats i östra divisionen i MLS. Tränare i klubben är tysken Sandro Schwarz.

New York Red Bulls och RB Leipzig har, som bekant, samma ägare - Red Bull.

Einmal ein Roter Bulle ❤⚪ immer ein Roter Bulle.



Emil Forsberg 🤝 @NewYorkRedBulls pic.twitter.com/47trv8I9Nc — RB Leipzig (@RBLeipzig) December 16, 2023