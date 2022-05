Officiellt: Hütter lämnar "Fölen"

Adi Hütter tog inför den här säsongen över som chefstränare i Borussia Mönchengladbach, men lämnar nu efter säsongens slut och en tiondeplats i Bundesliga.

"Fölen" skriver, på klubbens hemsida, att parterna bestämt sig för att skiljas åt, då de tycker att det är rätt beslut inför framtiden.

- Vi är alla överens om att det här är rätt beslut för båda parter. Vår uppgift är att nu dra de korrekta slutsatserna från vår analys av säsongen och implementera rätt åtgärder för att säkerställa att vi har en ny stab på plats i slutet av juni för att förbereda oss för den nya säsongen, säger sportchefen Roland Virkus på klubbens hemsida.

Hütter om beslutet:

- Efter flera intensiva och respektfulla diskussioner har vi ömsesidigt kommit överens om att gå skilda vägar. Det är inte ett lätt beslut, för jag kände mig väldigt hemma här, men vi levde inte upp till de förväntningar som vi hade ställt på oss själva på planen. Jag vill tacka klubben för deras öppenhet, ärlighet och tydlighet, och att jag kunde njuta av det som för mig var ett mycket viktigt och bra år i Borussia, säger tränaren.

Vidare lämnar också assistenterna Christian Peintinger och Armin Reutershahn sina uppdrag i den tyska klubben. Hütter har tidigare en bakgrund som tränare i Eintracht Frankfurt, Young Boys och Red Bull Salzburg.

