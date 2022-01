Officiellt: Linde klar för Greuther Fürth

Tidigare Helsingborg-målvakten Andreas Linde, 28, har under senaste åren vaktat Moldes mål i Norge, men flyttar nu vidare till Tyskland för spel med Greuther Fürth i Bundesliga. Parterna har kommit överens om ett avtal till sommaren 2024.

Linde är glad över övergången.

- Med flytten till Bundesliga har min önskan om att få en chans i en av de bästa ligorna i Europa gått i uppfyllelse. Under samtalen fick jag ett väldigt bra intryck av klubben och de ansvariga, vilket förstärkte min mycket goda magkänsla, säger målvakten i en kommentar på klubbens hemsida.

Vd:n Rachid Azzouzi:

- Andreas är den erfarna målvakt som vi letat efter. Han har redan varit med i Sveriges landslag och har spelat många matcher med Molde på den internationella scenen, säger Azzouzi i en kommentar på klubbens hemsida.

Linde kom till Molde från Helsingborgs IF under vintern 2015 och har sedan dess gjort 138 ligamatcher i Norge, samt tio matcher i Europa League. Han har även varit med och kvalat till Champions League, Europa League och Europa Conference League. Linde har vidare gjort en A-landskamp med Sverige under 2017, men även flera U21-landskamper.

Greuther Fürth är den här säsongen nykomling i Bundesliga och har sex poäng efter 18 omgångar. Fürth har tolv poäng upp till Stuttgart på säker mark i tabellen. I Fürth spelar sedan tidigare den svenske anfallaren Branimir Hrgota.

Linde gästade i fjol podcasten "Lundh" och berättade om sin karriär. Avsnittet går att lyssna på i spelaren nedan.