Officiellt: Luca Pellegrini klar för Frankfurt - lånas in

I går blev Filip Kostic klar för Juventus från Eintracht Frankfurt. Sent under fredagskvällen presenterade Frankfurt en värvning från Juventus.

Luca Pellegrini ansluter till den tyska klubben på ett säsongslångt lån.

Frankfurts sportchef Markus Krösche om Pellegrini:

- Luca Pellegrini kan spela i båda defensiva positionerna på vänsterkanten, vare sig det är ute på en kant i en trebackslinje eller lite djupare i en fyrbackslinje. Han kommer att ge oss mer variation i vårt uppbyggda spel och öka vår flexibilitet totalt sett.

Den 23-åriga försvararen spelade 18 matcher och stod för en asssist för Juventus under säsongen 2021/2022.

Eintracht Frankfurt and @juventusfc have reached an agreement for the loan of Luca Pellegrini.



Welcome to Frankfurt, Luca! 🦅🤝#SGE