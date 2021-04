Officiellt: Nagelsmann till Bayern - sägs bli dyrast genom tiderna

Under måndagen rapporterade Bild att Julian Nagelsmann är överens med Bayern München om att fortsätta sin karriär i Bundesliga-jätten från och med i sommar. Och nu är affären i hamn. Det bekräftar RB Leipzig på sin hemsida.

Enligt Bild kommer Bayern betala upp till 25 miljoner euro (250 miljoner svenska kronor) för Nagelsmann, bonusar inkluderade. Det gör honom till världens dyraste tränare genom tiderna.

Tidigare har portugisen Andre Villas-Boas varit den tränare som köpts för den största "övergångssumman". När han lämnade Porto för Chelsea 2011 kostade han 15 miljoner euro.

Bild rapporterar att Nagelsmann får ett femårskontrakt i Bayern München. Han kommer ersätta Hansi Flick, som lämnar uppdraget efter säsongen.

Dyraste tränarna genom tiderna, enligt Transfermarkt:

1. Julian Nagelsmann, RB Leipzig till Bayern München (2021) - 25 miljoner euro

2. Andre Villas-Boas, Porto till Chelsea (2011) - 15 miljoner euro

3. Brendan Rodgers, Celtic till Leicester (2019) - 10,4 miljoner euro

4. Ruben Amorim, Braga till Sporting (2020) - 10 miljoner euro



Done Deal! @FCBayern and @DieRotenBullen agreed on a Transfer of @J__Nagelsmann. The new coach gets a five-years-contract. Bayern will pay a transfer-fee up to 25 Million Euros including Bonus payments @BILD_Bayern